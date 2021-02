Ruggi | Maria Romana Del Mese nuovo addetto stampa

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 6 febbraio 2021)delè ildell’azienda universitaria “San Giovanni di Dio ed’Aragona” di Salerno. La designazione ufficiale, a seguito di un bando al quale hanno partecipato diversi aspiranti, è stata effettuata alcuni giorni fa dal direttore generale dell’azienda di via San Leonardo.Del, 46 giornalista professionista, figlia dell’onorevole Paolo Delè nota a Salerno per aver collaborato per diversi anni per un quotidiano a carattere provinciale occupandosi di cultura L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia