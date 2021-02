Rugby | Sei Nazioni 2021 | troppa Francia | l’Italia alza bandiera bianca dopo mezz’ora

Leggi su oasport

(Di sabato 6 febbraio 2021) È un ko pesantissimo quello con cui esordiscenel Guinness Sei. Durala resistenza azzurra prima che ladilaghi, sfruttando le amnesie difensive del. Per gli azzurri si salvano Varney e Ioane, ma troppo poco per impensierire la forte squadra transalpina. L’avvio è di marca azzurra, ma Garbisi e compagni faticano a costruire un’azione avanzante e devono usare il piede. Azione prolungata, poi fallo francese su una presa volante e azzurri che possono spostare il baricentro. Al 5’ bellissimo break di Brex che si infila nella difesa, entra nei 22, ma poi c’è fallo azzurro e nulla di fatto. Ma lareagisce subito, Italia che non placca, Thomas e compagni che fanno troppi metri facilmente fino a un passo dalla linea. E ...