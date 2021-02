Rugby, Sei Nazioni 2021: troppa Francia, Italia spazzata via 50-10 (Di sabato 6 febbraio 2021) Inizia con una pesante sconfitta il Sei Nazioni 2021 dell’Italia, che all’Olimpico di Roma viene battuta con un netto 50-10 dalla Francia che si conferma grande squadra e probabilmente favorita per la conquista della vittoria finale del torneo. I cugini d’Oltralpe si prendono quindi anche il bonus e il Trofeo Garibaldi, mentre ai ragazzi del ct Franco Smith restano davvero poche certezze per il proseguo della competizione nelle prossime settimane. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE SEI Nazioni 2021: RISULTATI E CLASSIFICHE La cronaca – Fin dai primi minuti la Francia impone un gran ritmo, gli Azzurri riescono ad alleggerire con una bella percussione di Brex ma al 6? i transalpini sono già in vantaggio grazie alla meta di Cretin. All’11’ Jalibert centra per la seconda volta i ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Inizia con una pesante sconfitta il Seidell’, che all’Olimpico di Roma viene battuta con un netto 50-10 dallache si conferma grande squadra e probabilmente favorita per la conquista della vittoria finale del torneo. I cugini d’Oltralpe si prendono quindi anche il bonus e il Trofeo Garibaldi, mentre ai ragazzi del ct Franco Smith restano davvero poche certezze per il proseguo della competizione nelle prossime settimane. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE SEI: RISULTATI E CLASSIFICHE La cronaca – Fin dai primi minuti laimpone un gran ritmo, gli Azzurri riescono ad alleggerire con una bella percussione di Brex ma al 6? i transalpini sono già in vantaggio grazie alla meta di Cretin. All’11’ Jalibert centra per la seconda volta i ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #rugby #SeiNazioni #ItaliaFrancia 10-50 @Federugby partenza flop, sconfitta numero 28 consecutiva nel Torneo - laquilablog : L’#Italia #rugby KO: 50-10 dalla #Francia nella prima partita del @SeiNazioniRugby via @laquilablog… - Gazzetta_it : #rugby #SeiNazioni #ItaliaFrancia 10-50 @Federugby partenza flop, sconfitta numero 28 consecutiva nel Torneo - Eurosport_IT : TROPPA FRANCIA PER L'ITALIA ?????? Comincia con una sconfitta il Sei Nazioni degli azzurri ????? ??… - vivaelbarca : Per favore ritirate l’Italia dal Sei Nazioni. #SixNations #Rugby @micheledalai -