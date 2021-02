Rugby | Sei Nazioni 2021 | Scozia da sogno | espugnato Twickenham dopo quasi 40 anni

(Di sabato 6 febbraio 2021) Si è conclusa la prima giornata di partite del Guinness Seie aè andata in scena una delle battaglie più emozionanti e belle viste negli ultimi. Il modo migliore per festeggiare i 150dal primo match tra Inghilterra ee, alla fine di 80 minuti diintenso e spettacolare, a vincere è la, che espugna Londra per la prima volta dal 1983. Parte meglio la, che nei primi minuti approfittano delle infrazioni inglesi e si portano dentro i 22 dei padroni di casa5 minuti. Ancora un fallo di Itoje e compagni e Russell va sulla piazzola e 0-3 per la. È la squadra di Edimburgo a fare la partita in questo momento, con gli inglesi che soffrono e ...

Gazzetta_it : #rugby #SeiNazioni #InghilterraScozia Fantastica #Scozia! Il muro tiene e Twickenham è espugnata 6-11 - sportface2016 : #SixNations2021, buona la prima per la #Scozia: #Inghilterra sconfitta 11-6 - ilfoglio_it : Inizia il Sei Nazioni 2021, a porte chiuse. E senza spettatori non ci saranno nemmeno i “Prog”, i libriccini di pre… - ddpdj : Esordio disastroso al #seinazioni: Italia-Francia 10-50, gli highlights di @SkySport #itavfra #SixNations - pinosigno5 : @GiulianoPoggi @Federugby @SixNationsRugby Se hai sentito i commenti di Munari trovi la risposta. Il rugby è uno sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Sei

E' la 28a sconfitta consecutiva per l'Italia delnel 6 Nazioni. Oggi la Francia ha battuto ... Parte malissimo il Torneo delleNazioni per l'Italia, battuta all'Olimpico dalla Francia, con un ...... COME SEGUIRE LA PARTITA (6 NAZIONI) La diretta tv di Inghilterra Scozia sarà trasmessa su Motor Trend: rispetto alle scorse edizioni delNazioni di, ecco dunque una novità perché il ...Sei Nazioni 2021, buona la prima per la Scozia: Inghilterra sconfitta 11-6 nella partita inaugurale della competizione ...RISULTATI E CLASSIFICHE SEI NAZIONI 2021. ECCO COME SEGUIRE ITALIA-FRANCIA IN TV. AGGIORNA LA DIRETTA. ITALIA-FRANCIA 10-50. LA CRONACA DEL MATCH. LE PAGELLE DEGLI AZZURRI. __________________________.