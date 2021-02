Ronaldo Juventus, rinnovo o addio? Nuova rivelazione sul futuro di CR7 (Di sabato 6 febbraio 2021) Ronaldo Juventus – Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà lontano da Torino? Nelle ultime settimane aumentano le voci sul futuro del portoghese, che a sorpresa potrebbe rinnovare con la Juventus. Infatti il cinque volte Pallone d’Oro ha il contratto in scadenza nel 2022, ma la volontà di entrambe le parti è quella di continuare. Inoltre CR7 potrebbe spalmarsi l’ingaggio, cosi da ridurlo annualmente, soprattutto dopo la crisi dovuta al Covid. Ronaldo Juventus, il rinnovo del portoghese Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, al momento non sono ancora stati aperti i discorsi tra il club e l’entourage del calciatore. La volontà del club è sicuramente di non perdere il calciatore a parametro zero, Nedved e Paratici cercheranno quindi di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 6 febbraio 2021)– Ildi Cristianosarà lontano da Torino? Nelle ultime settimane aumentano le voci suldel portoghese, che a sorpresa potrebbe rinnovare con la. Infatti il cinque volte Pallone d’Oro ha il contratto in scadenza nel 2022, ma la volontà di entrambe le parti è quella di continuare. Inoltre CR7 potrebbe spalmarsi l’ingaggio, cosi da ridurlo annualmente, soprattutto dopo la crisi dovuta al Covid., ildel portoghese Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, al momento non sono ancora stati aperti i discorsi tra il club e l’entourage del calciatore. La volontà del club è sicuramente di non perdere il calciatore a parametro zero, Nedved e Paratici cercheranno quindi di ...

ZZiliani : STORICO! Per la prima volta nella storia del mondo un essere umano compie 36 anni. Non ci era mai riuscito nessuno,… - goal : Juventus are considering extending Cristiano Ronaldo's contract until 2023, according to Tuttosport ???? - SkySport : CRISTIANO RONALDO compie 36 anni. Auguri! ? «Mi piace tutto della #Juve, è il miglior club in Italia, ha una storia… - Claudeherou : RT @edoar88: è piuttosto triste per l’onestà intellettuale di molte persone che lavorano nel mondo del calcio vedere totalmente rovesciata… - giacomo94__ : RT @edoar88: è piuttosto triste per l’onestà intellettuale di molte persone che lavorano nel mondo del calcio vedere totalmente rovesciata… -