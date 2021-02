Romania | bambino muore dopo il battesimo | bufera sulla Chiesa ortodossa

romania_carmen : RT @ParoleCristiane: Nostro Signore è come una madre che tiene in braccio il suo bambino. Ora, il bambino è capriccioso; dà calci alla madr… -

Di Marisa Pettinato - 06/02/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Sta facendo molto discutere ciò che è successo in, dove undi appena sei settimane , è morto dopo essere stato battezzato . Il neonato è stato battezzato secondo il rito ortodosso , il quale prevede l'immersione per un numero totale ...La Chiesa ortodossa insta affrontando crescenti critiche dopo che unha subito un arresto cardiaco ed è morto a seguito della cerimonia battesimale che prevede l'immersione tre volte nell'acqua santa. Come ...In Romania, un bambino di appena sei settimane, muore dopo essere stata battezzato attraverso il rito ortodosso. Sarcerdote indagato ...Il rito prevede tre immersioni nell'acqua benedetta. L’autopsia ha riscontrato la presenza di liquido nei polmoni ...