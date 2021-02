Roma, scoperta festa privata all’Aurelio: sanzionati 14 ragazzi (Di sabato 6 febbraio 2021) Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nel quartiere Aurelio e hanno scoperto una festa privata in corso in un appartamento. Nell’abitazione erano presenti 14 persone, tutti ragazzi. Tutte quanti sono stati multati. Inoltre 2 di loro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver opposto resistenza e minacciato gli agenti della Sezione Volanti intervenuti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021) Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nel quartiere Aurelio e hanno scoperto unain corso in un appartamento. Nell’abitazione erano presenti 14 persone, tutti. Tutte quanti sono stati multati. Inoltre 2 di loro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver opposto resistenza e minacciato gli agenti della Sezione Volanti intervenuti. su Il Corriere della Città.

