Roma | ristoranti pieni nel primo sabato ' giallo' | ' Solo oggi 5 milioni di fatturato'

ItaliaRoby : RT @GonnelliLuca: Notare che non menzionano il covid. Ristoranti pieni a Roma e dintorni: '5 milioni di fatturato solo oggi' - NadiaMAI4 : RT @Miti_Vigliero: Ristoranti pieni a Roma e dintorni: '5 milioni di fatturato solo oggi' - GonnelliLuca : Notare che non menzionano il covid. Ristoranti pieni a Roma e dintorni: '5 milioni di fatturato solo oggi' - Roky99760738 : RT @Avvocatocapita1: Di fatturato... O di incassi? Son cose diverse. Ristoranti pieni a Roma e dintorni: '5 milioni di fatturato solo oggi… - rep_roma : Coronavirus, Lazio zona gialla: pienone nei ristoranti e sul litorale di Roma. Confesercenti: 'Cinque milioni di fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ristoranti

Il Messaggero

Pienone neidinel primo sabato 'giallo' del Lazio. Tanti i locali che, complice il bel tempo, hanno riempito i tavolini all'aperto. Il presidente della Fiepet - Confesercenti die Lazio ...Pienone neidinel primo sabato 'giallo' del Lazio. Tanti i locali che, complice il bel tempo, hanno riempito i tavolini all'aperto. Il presidente della Fiepet - Confesercenti die Lazio ...L’appello è a «evitare assembramenti. Non dobbiamo abbassare la guardia, in primis per la salute a poi anche per l’economia: meglio una lenta ripresa ma duratura che gli stop and go» ...Pienone nei ristoranti di Roma nel primo sabato “giallo” del Lazio. Tanti i locali che, complice il bel tempo, hanno riempito i tavolini all'aperto. Il presidente ...