Roma in zona gialla, scatta il liberi tutti (Di sabato 6 febbraio 2021) Con il bel tempo ed il caldo fuori stagione di oggi, la Capitale ha festeggiato la "zona gialla" con assembramenti nelle zone centrali che i quotidiani nazionali hanno stigmatizzato. E' comprensibile, umanamente, che dopo i lunghi mesi invernali e le reiterate limitazioni durante le feste natalizie la gente cerchi un po' di svago. Questa esigenza dovrebbe per ò contemperarsi con il rispetto di alcune norme di sicurezza che, prima dei decreti governativi, rispondono o dovrebbero rispondere al buon senso. Anche nelle zone meno centrali, ville e parchi si sono riempite di persone in gruppi, in alcuni casi a strettissimo contatto e senza mascherine come ci segnala una lettrice in relazione al "Parco delle Energie" sito nel territorio del V Municipio.

