Roma, Fonseca: “Ha vinto chi ha segnato. Non ho molto da recriminare” (Di sabato 6 febbraio 2021) La Roma gioca una buona partita, ma non basta contro una Juventus perfetta. I giallorossi si arrendono per 2-0 e perdono terreno rispetto alle prime posizioni.caption id="attachment 1087807" align="alignnone" width="4556" Roma Fonseca, getty/captionLE PAROLE DI FonsecaIl tecnico Paulo Fonseca analizza il match ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo giocato bene all'inizio della partita, ma non dimentichiamo che abbiamo affrontato la Juventus. Ha vinto la squadra che ha segnato. Noi abbiamo avuto più tiri e corner. Ma vince la partita chi fa gol. Abbiamo avuto il coraggio di fare il nostro gioco. Poi abbiamo trovato anche una squadra che ha difeso bene. Purtroppo abbiamo sbagliato nelle ultime giocate. Dzeko? Tutti i giocatori hanno fatto bene. La squadra non è stata ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 febbraio 2021) Lagioca una buona partita, ma non basta contro una Juventus perfetta. I giallorossi si arrendono per 2-0 e perdono terreno rispetto alle prime posizioni.caption id="attachment 1087807" align="alignnone" width="4556", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Pauloanalizza il match ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo giocato bene all'inizio della partita, ma non dimentichiamo che abbiamo affrontato la Juventus. Hala squadra che ha. Noi abbiamo avuto più tiri e corner. Ma vince la partita chi fa gol. Abbiamo avuto il coraggio di fare il nostro gioco. Poi abbiamo trovato anche una squadra che ha difeso bene. Purtroppo abbiamo sbagliato nelle ultime giocate. Dzeko? Tutti i giocatori hanno fatto bene. La squadra non è stata ...

OfficialASRoma : ??? “Gli anni di Roma hanno contribuito a migliorarmi e a diventare l’uomo che sono oggi” In vista di #JuveRoma abb… - DiMarzio : #JuveRoma, le scelte ufficiali di Pirlo e Fonseca - DiMarzio : #SerieA | Le possibili scelte di #Fonseca in vista di #JuveRoma - armandoluongo10 : RT @napolista: Fonseca: “Non esistono vittorie morali, ma sono orgoglioso della squadra” L’allenatore della Roma a Sky Sport: “Se giochiamo… - VascoCansado : @ItalianSerieA @juventusfcen @ASRomaEN @socios @CRonaldoNews @Cr7Timeline @CRonaldoLive Dzeko in campo dà alla Roma… -