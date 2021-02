Ritorniamo alla ‘legge naturale”?

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 6 febbraio 2021) Morcelliana ripubblica, con un saggio introduttivo di Stefano Ceccanti—un prestigioso costituzionalista prestatopolitica?, un testo molto importante del gesuita americano John Courtney Murray, Noi crediamo in queste verità. Riflessioni cattoliche sul principio americano. L’opera tradotta in italiano nel 1965 intendeva essere la filosofia del diritto del Concilio Vaticano II dopo essere stata l’ispiratrice del discorso tenuto da John F. Kennedy a Houston. Pur inquisito dal cardinale Alfredo Ottaviani, Murray «ebbe un influenza decisiva sulla Dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae grazie ai rapporti di lunga data con Paolo VI». Nell’anno in cui un altro cattolico vaCasa Bianca, Joe Biden, riproporre Noi crediamo in queste verità fa sicuramente pensare come scrive Vittorio Ferla sul ‘Riformista’ a «una sorta di equazione religiosa, ...