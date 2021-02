Ristoranti pieni a Roma e dintorni | 5 milioni di fatturato solo oggi

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 6 febbraio 2021) Pienone neidinel primo sabato ‘giallo’ del Lazio. Tanti i locali che, complice il bel tempo, hanno riempito i tavolini all’aperto. Il presidente della Fiepet-Confesercenti die Lazio Claudio Pica segnala “dati impressionanti, dal centro difino al mare, la gente con il clima mite ha avvertito l’esigenza di uscire. Stimiamo per la provincia undi 5”. L’appello di Pica è “a evitare assembramenti. Non dobbiamo abbassare la guardia, in primis per la salute a poi anche per l’economia: meglio una lenta ripresa ma duratura che gli stop and go”. Tanta gente anche nei parchi.