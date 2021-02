"Rispondi alle domande o mi uccido". Ragazzino salvato da una coetanea

(Di sabato 6 febbraio 2021) Varese, 6 febbraio 2021 - Ancora una macabra chnge online , ancora minorenni coinvolti in giochi terribili, più grandi di loro. Questa volta la storia ha un lieto fine per un 13enne di Varese, ...

Il ragazzo, conosciuto in un gruppo WhatsApp, aveva annunciato alla 13enne di Cuneo il suicidio se non avesse risposto alle sue domande, fornendo anche una scadenza, le 14 del giorno dopo. Scoperta su whatsapp challenge al contrario con countdown. La coetanea con cui stava chattando si è confidata con la madre che ha dato l'allarme ...