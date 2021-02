Ripartenza Eccellenza, la Figc potrebbe bocciare il lodo 'retrocessioni e salvacategoria' (Di domenica 7 febbraio 2021) Una clamorosa indiscrezione si fatta largo nella giornata di ieri. All'indomani del Consiglio direttivo della Lnd che ha dato il via all'iter per il riconoscimento al torneo di Eccellenza di ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 7 febbraio 2021) Una clamorosa indiscrezione si fatta largo nella giornata di ieri. All'indomani del Consiglio direttivo della Lnd che ha dato il via all'iter per il riconoscimento al torneo didi ...

