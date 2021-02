Rimonta granata, il Torino ferma l'Atalanta sul 3-3 (Di sabato 6 febbraio 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta va in blackout a fine primo tempo e permette al Torino di compiere una clamorosa Rimonta. Gli uomini di Gasperini ne segnano tre in 21 minuti, poi rimettono in corsa gli avversari: i nerazzurri sprecano un vantaggio dilagante e una partita in completo controllo, come avvenuto contro il Bologna. I granata non smettono mai di crederci e il neo-entrato Bonazzoli fissa lo score sul 3-3. Parlare di primo tempo rocambolesco è dir poco. La ‘Deà parte con la sesta marcia come suo solito e dopo essersi sbloccata dà il via a dieci minuti di fuoco. Al 14' ad aprire le danze è Josip Ilicic: lo sloveno scatta sul filo del fuorigioco e con un destro ‘steccatò punisce in maniera beffarda Sirigu. Passano altri 5 giri d'orologio e Muriel serve Gosens per il raddoppio: consueto inserimento del tedesco che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – L'va in blackout a fine primo tempo e permette aldi compiere una clamorosa. Gli uomini di Gasperini ne segnano tre in 21 minuti, poi rimettono in corsa gli avversari: i nerazzurri sprecano un vantaggio dilagante e una partita in completo controllo, come avvenuto contro il Bologna. Inon smettono mai di crederci e il neo-entrato Bonazzoli fissa lo score sul 3-3. Parlare di primo tempo rocambolesco è dir poco. La ‘Deà parte con la sesta marcia come suo solito e dopo essersi sbloccata dà il via a dieci minuti di fuoco. Al 14' ad aprire le danze è Josip Ilicic: lo sloveno scatta sul filo del fuorigioco e con un destro ‘steccatò punisce in maniera beffarda Sirigu. Passano altri 5 giri d'orologio e Muriel serve Gosens per il raddoppio: consueto inserimento del tedesco che ...

