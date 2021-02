Retromarcia del Comune: 'Sì all'esenzione della Tosap ma solo per gli spazi extra' (Di sabato 6 febbraio 2021) FANO - Alla fine l'amministrazione comunale è riuscita a sistemare il bilancio preventivo che porterà all'approvazione del consiglio comunale il prossimo 17 febbraio con l'inserimento di 300.000 euro ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 6 febbraio 2021) FANO - Alla fine l'amministrazione comunale è riuscita a sistemare il bilancio preventivo che porterà all'approvazione del consiglio comunale il prossimo 17 febbraio con l'inserimento di 300.000 euro ...

