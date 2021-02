Rete escursionistica ligure | 20mila euro per l' avvio in anticipo della manutenzione dell' Alta via

Ultime Notizie dalla rete : Rete escursionistica

IVG.it

... il finanziamento di 20mila euro per lo Sportello della Montagna del Cai da destinare alle attività più urgenti di manutenzione dellaligure. L'impegno di spesa corrisponde alla ...... il finanziamento di 20mila euro per lo Sportello della Montagna del Cai da destinare alle attività più urgenti di manutenzione dellaligure. L'impegno di spesa corrisponde alla ...La Giunta regionale ha approvato, su proposta del vicepresidente Alessandro Piana, il finanziamento di 20mila euro per lo Sportello della Montagna del Cai da destinare alle attività più urgenti di man ...Liguria. La Giunta regionale ha approvato oggi, su proposta del vicepresidente Alessandro Piana, il finanziamento di 20mila euro per lo Sportello della Montagna del Cai da destinare alle attività più ...