Renato Pozzetto | “Vorrei tanto sognare mia moglie…”

(Di sabato 6 febbraio 2021) A 80 annisi regala il suo primo ruolo drammatico nell’ultimo film di Pupi Avati. E dopo la morte dell’amata moglie racconta: “Non sognarla mi addolora molto,rivederla” Dopo una carriera lunga 60 anni e 70 commedie,torna a recitare, ma in un ruolo drammatico. Merito di Pupi Avati, L'articolo proviene da YesLife.it.

VittorioSgarbi : In prima assoluta su Sky Cinema lunedì 8 febbraio alle 21.15. - Corriere : Pozzetto, a 80 anni il primo ruolo drammatico. «Non riesco a sognare la mia moglie sco... - Daniele_Manca : Pozzetto, a 80 anni il primo ruolo drammatico: «Non riesco a sognare mia moglie scomparsa», nel film di Avati “Lei… - mariakatiadoria : RT @bettywrong: L'amore oltre il tempo dei miei genitori, Nino e Rina. Mio padre lo ha raccontato nei suoi libri (@lanavediteseoed), e Pupi… - BaldiniCastoldi : RT @bettywrong: L'amore oltre il tempo dei miei genitori, Nino e Rina. Mio padre lo ha raccontato nei suoi libri (@lanavediteseoed), e Pupi… -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Pozzetto

... attraverso il personaggio del ghostwriter interpretato da Fabrizio Gifuni che si mette all'ascolto di Giuseppe Sgarbi, impersonato da'. Il film inizia con la scomparsa, dopo 65 anni ...Protagonisti sono, in una splendida interpretazione drammatica, e Fabrizio Gifuni , nel ruolo di ghostwriter chiamato dalla figlia di Nino () per raccogliere una storia d'...Riascolta La maestria di Pupi Avati e il giovane talento di Antonio Pisu di La rosa purpurea. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Amicangelo, scrittore che ha alle spalle un divorzio costoso e complicato, accetta il lavoro solo per soldi e si scontra immediatamente con la personalità di Nino, un uomo profondamente diverso da lui ...