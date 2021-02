Reggio Emilia-Virtus Bologna: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) UNAHOTELS Reggio Emilia e Virtus Segafredo Bologna si sfidano nel 19° turno di Serie A1 2020/2021. Gli Emiliani vogliono riagganciare il treno playoff, svoltando un trend negativo che li ha visto sconfitti in sei delle ultime 7 partite. Reduci dalla vittoria di Podgorica in casa del Buducnost che è valsa una fetta importante del primo posto del girone di EuroCup, le Vu Nere vogliono ora mantenere il passo n campionato di Venezia, Brindisi e Sassari. Domenica 7 febbraio alle ore 20.45 inizierà il match che sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Sport e in streaming su Eurosport Player. SEGUI IN diretta Reggio Emilia-Virtus ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) UNAHOTELSSegafredosi sfidano nel 19° turno diA1. Glini vogliono riagganciare il treno playoff, svoltando un trend negativo che li ha visto sconfitti in sei delle ultime 7 partite. Reduci dalla vittoria di Podgorica in casa del Buducnost che è valsa una fetta importante del primo posto del girone di EuroCup, le Vu Nere vogliono ora mantenere il passo n campionato di Venezia, Brindisi e Sassari. Domenica 7 febbraio alle ore 20.45 inizierà il match che sarà trasmesso inin chiaro su Rai Sport e insu Eurosport Player. SEGUI IN...

