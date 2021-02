Reale il coupon Unieuro da 50 euro per aggiornamento dati ma non per tutti (Di sabato 6 febbraio 2021) Negli ultimi giorni non pochi italiani stanno ricevendo una mail con oggetto un coupon Unieuro da 50 euro. C’è chi nutre qualche dubbio sull’originalità della comunicazione giunta in posta elettronica, visto il gran proliferare di truffe a nome anche delle grandi catene di elettronica. Non è questo il caso, almeno in questo preciso momento: siamo piuttosto al cospetto di una campagna per l’aggiornamento dei dati personali dei clienti, già nota in passato. La mail in questione ha esattamente l’aspetto indicato nell’immagine a fine articolo. Come anticipato, al cliente viene richiesto supporto per aggiornare i dati personali che lo riguardano e fornire anche una più specifica preferenza per il relativo trattamento. Ciclicamente la catena di elettronica, propone ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Negli ultimi giorni non pochi italiani stanno ricevendo una mail con oggetto unda 50. C’è chi nutre qualche dubbio sull’originalità della comunicazione giunta in posta elettronica, visto il gran proliferare di truffe a nome anche delle grandi catene di elettronica. Non è questo il caso, almeno in questo preciso momento: siamo piuttosto al cospetto di una campagna per l’deipersonali dei clienti, già nota in passato. La mail in questione ha esattamente l’aspetto indicato nell’immagine a fine articolo. Come anticipato, al cliente viene richiesto supporto per aggiornare ipersonali che lo riguardano e fornire anche una più specifica preferenza per il relativo trattamento. Ciclicamente la catena di elettronica, propone ...

