Real Madrid, piove sul bagnato: Sergio Ramos si opera al ginocchio. Out almeno 2 mesi

Non solo lo spazientito Zidane, al Real Madrid piove davvero sul bagnato. Sergio Ramos, capitano dei blancos, sarà operato al menisco del ginocchio sinistro dopo il duro infortunio rimediato contro l'Athletic Bilbao. Secondo AS, il calciatore subirà l'intervento chirurgico in queste ore.

Sergio Ramos: operazione e stop di almeno 2 mesi

Non è certo un bel momento per il Real Madrid che dopo i recenti risultati sportivi dovrà rinunciare da qui ai prossimi 2 mesi (almeno) al capitano.

