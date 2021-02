Real Madrid, operazione per Sergio Ramos: salta l’Atalanta (Di sabato 6 febbraio 2021) Sergio Ramos salterà la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta per un’operazione al ginocchio Secondo quanto riferito da Marca, il capitano del Real Madrid Sergio Ramos dovrà sottoporsi ad un’operazione per la pulizia del menisco del ginocchio sinistro. Si tratterebbe di un intervento non invasivo che permetterebbe al difensore di non provare più dolore ed evitare di sottoporsi ad infiltrazioni prima di scendere in campo. I tempi di recupero sarebbero stimati in sei settimane. In questo modo, Ramos salterebbe la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta in programma a Bergamo il 24 febbraio e sarebbe in dubbio anche per la gara di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021)salterà la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League controper un’al ginocchio Secondo quanto riferito da Marca, il capitano deldovrà sottoporsi ad un’per la pulizia del menisco del ginocchio sinistro. Si tratterebbe di un intervento non invasivo che permetterebbe al difensore di non provare più dolore ed evitare di sottoporsi ad infiltrazioni prima di scendere in campo. I tempi di recupero sarebbero stimati in sei settimane. In questo modo,salterebbe la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League controin programma a Bergamo il 24 febbraio e sarebbe in dubbio anche per la gara di ...

