Real Madrid, operazione per Sergio Ramos. Assente contro l'Atalanta (Di sabato 6 febbraio 2021) Secondo quanto riferito da Marca, il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, dovrà sottoporsi ad un'operazione per la pulizia del menisco del ginocchio sinistro. Si tratterebbe di un intervento non invasivo che permetterebbe al difensore di non provare più dolore ed evitare di sottoporsi ad infiltrazioni prima di scendere in campo. I tempi di recupero sarebbero stimati in sei settimane. Arco di tempo che non permetterà al capitano del blancos di presidiare in difesa nel doppio confronto di Champions League contro l'Atalanta, sia a Bergamo che a Madrid.

