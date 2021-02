Raffaella Fico da urlo su Instagram, sguardo sexy e fisico esplosivo (FOTO) (Di sabato 6 febbraio 2021) Raffaella Fico sconvolge ancora una volta il web con una FOTO davvero ammiccante pubblicata sul proprio account Instagram. La tifosa del Napoli ed ex compagna di vita di Mario Balotelli ha postato uno scatto in cui emerge tutto il proprio fisico esplosivo e lo sguardo ammiccante della modella e showgirl. Di seguito lo scatto di Raffaella Fico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FicoRaffaella (@FicoRaffaella) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021)sconvolge ancora una volta il web con unadavvero ammiccante pubblicata sul proprio account. La tifosa del Napoli ed ex compagna di vita di Mario Balotelli ha postato uno scatto in cui emerge tutto il proprioe loammiccante della modella e showgirl. Di seguito lo scatto di. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@) SportFace.

zazoomblog : Raffaella Fico sguardo ammiccante: “Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie…” - #Raffaella #sguardo… - IlCiuffini : Raffaella Fico ? - IlCiuffini : Raffaella Fico ? - IlCiuffini : Raffaella Fico ? - zazoomblog : Raffaella Fico in lingerie per mostrare il suo lato intimo – FOTO - #Raffaella #lingerie #mostrare #intimo… -