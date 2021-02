Quentin Tarantino | Ho girato una scena più terrificante del finale de Il Silenzio degli Innocenti

(Di sabato 6 febbraio 2021)sostiene che unada lui girata per C'era una volta a... Hollywood è piùdello scontro tra Clarice e Buffalo Bill ne Il. Il regista e grande appassionato e conoscitore di cinemaha voluto mettere a confronto due grandi scene della storia del grande schermo, una tratta da Il, il film del '91 diretto da Jonathan Demme, e l'altra tratta dalla sua ultima opera, C'era una volta a... Hollywood., parlando con il collega Edgar Wright durante il podcast registrato per Empire magazine, ha voluto prendere in esame un momento cardine de Il...

A quasi due anni dalla sua apparizione sullo schermo, Joker di Todd Phillips continua a far discutere i cinefili . Anche quelli di rango comeche, in una conversazione con il regista Edgar Wright per Empire , disponibile in podcast QUI , ha scandagliato lo scibile cinematografico analizzando anche alcuni innegabili ...ha commentato il finale di Joker , spiegando come quel momento del film abbia portato il pubblico a ragionare come un pazzo Ad un anno e mezzo dall'uscita di Joker ,...Quentin Tarantino sostiene che una scena da lui girata per C'era una volta a... Hollywood è più terrificante dello scontro tra Clarice e Buffalo Bill ne Il Silenzio degli Innocenti. Il regista e grand ...Durante un podcast organizzato da Empire Magazine in compagnia di Edgar Wright (regista di L'alba dei morti dementi e Baby Driver Il genio della fuga tra gli altri) in cui si è parlato dei film d ...