Quanti sono i contrari al governo Draghi nel Movimento 5 Stelle

Luigi Di Maio, oggi intervistato su La Stampa, spiega che "Draghi ha indubbiamente un profilo prestigioso, tra l'altro ha una prospettiva economica diversa da quella di Monti" e che "abbiamo detto che lo ascolteremo, è giusto farlo. E lo faremo partendo dai temi". Prima dell'incontro con Draghi del M5S oggi alla Camera si terrà un vertice a cui parteciperà anche Giuseppe Conte, in collegamento con tutti i ministri 5 Stelle oltre al capo politico, ai vertici dei direttivi di Camera e Senato e alla vicepresidente Paola Taverna. Mentre si prepara il voto su Rousseau in cui gli iscritti esprimeranno la loro preferenza sulla partecipazione del Movimento all'esecutivo guidato da Supermario. Un modo per tacitare Di Battista e i suoi fedelissimi che di fronte alla decisione della base non avrebbero altra scelta che mollare ...

