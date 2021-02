Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la finale a Melbourne? Montepremi esiguo, ma vincendo il trofeo… (Di sabato 6 febbraio 2021) Jannik Sinner si è qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Melbourne 1 grazie alla spettacolare vittoria contro il russo Karen Khachanov ottenuta al termine di un rovente tie-break nel terzo set. L’azzurro, che ieri aveva liquidato lo sloveno Aljaz Bedene e il serbo Miomir Kecmanovic, ha così staccato il pass per l’atto conclusivo sul cemento australiano e insegue il suo secondo trofeo nel massimo circuito tennistico dopo quello alzato al cielo lo scorso autunno a Sofia. L’altoatesino se la dovrà vedere con un altro italiano, ovvero l’eccellente Stefano Travaglia, alla prima finale della carriera. Jannik Sinner, che lunedì scenderà in campo per fronteggiare il canadese Denis Shapovalov nel primo turno degli Australian Open, ha incominciato l’anno nel miglior modo ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021)si è qualificato alladel torneo ATP 250 di1 grazie alla spettacolare vittoria contro il russo Karen Khachanov ottenuta al termine di un rovente tie-break nel terzo set. L’azzurro, che ieri aveva liquidato lo sloveno Aljaz Bedene e il serbo Miomir Kecmanovic, ha così staccato il pass per l’atto conclusivo sul cemento australiano e insegue il suo secondo trofeo nel massimo circuito tennistico dopo quello alzato al cielo lo scorso autunno a Sofia. L’altoatesino se la dovrà vedere con un altro italiano, ovvero l’eccellente Stefano Travaglia, alla primadella carriera., che lunedì scenderà in campo per fronteggiare il canadese Denis Shapovalov nel primo turno degli Australian Open, ha incominciato l’anno nel miglior modo ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanti soldi Come richiedere la maternità obbligatoria?

Sei anche preoccupata per la tua situazione economica perché non sai quanti soldi riceverai durante il periodo di assenza per maternità. L'insorgere dello stato gravidico nella lavoratrice fa ...

Ultimo giorno di consultazioni: Draghi attende Lega e M5S

...opportunità rappresentata dal Recovery Fund (' Il nostro Paese non ha mai avuto tanti soldi da ... indipendentemente dai nomi dei ministri , da quanti di loro saranno tecnici e quanti politici . ...

Barbareschi: “Farò una serie tv ispirata a Palamara”

L’intervista di Antonello Sette a Luca Barbareschi “La cosa, che più mi ha colpito del Sistema, è la sfrontatezza di chi amministra la giustizia cicero pro domo sua” “I teatri nazionali ricevono gli s ...

