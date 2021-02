Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner nella classifica ATP? Proiezioni ranking: e se vincesse la finale a Melbourne… (Di sabato 6 febbraio 2021) La mattina italiana del torneo ATP Melbourne 1 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a Melbourne, in Australia, premia l’azzurro Jannik Sinner, numero 4 del seeding, che supera dopo oltre tre ore di gioco il russo Karen Khachanov e va in finale. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, finalmente, danno benefici in termini di posizioni in classifica all’azzurro, che guadagna 60 punti con la vittoria odierna, e finalmente si schioda dal 36° posto, salendo a quota 1594 ed issandosi in 33ma posizione virtuale. Il tutto al netto di eventuali miglioramenti di giocatori che lo seguono. La scalata potrebbe proseguire nella prossima notte, in caso di ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) La mattina italiana del torneoMelbourne 1 di tennis (di categoria250), ovvero il Great Ocean Road Open, in corso a Melbourne, in Australia, premia l’azzurro, numero 4 del seeding, che supera dopo oltre tre ore di gioco il russo Karen Khachanov e va in. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del, finalmente, danno benefici in termini diinall’azzurro, che guadagna 60 punti con la vittoria odierna, e finalmente si schioda dal 36° posto, salendo a quota 1594 ed issandosi in 33ma posizione virtuale. Il tutto al netto di eventuali miglioramenti di giocatori che lo seguono. La scalata potrebbe proseguireprossima notte, in caso di ...

