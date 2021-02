Puglia, maltempo: allerta per temporali sulla zona centrosettentrionale e per vento sull’intera regione Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 6 febbraio 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 8 di domani, domenica 7 febbraio, per dodici ore: si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su settori interni della Puglia centrosettentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonteProtezione civile della Puglia. Il secondo, con validità dalle 3 di domani per 18-24 ore: si fa riferimento a “venti: da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte Protezione civile ... Leggi su noinotizie (Di sabato 6 febbraio 2021) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo, con validità dalle 8 di domani, domenica 7 febbraio, per dodici ore: si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su settori interni della, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fontedella. Il secondo, con validità dalle 3 di domani per 18-24 ore: si fa riferimento a “venti: da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte...

