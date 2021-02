Primo sabato in 'giallo' e anticipo di primavera, pieni ristoranti e parchi a Roma (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Ville storiche, parchi e soprattutto ristoranti sono stati la meta preferita dei romani in questo Primo sabato in zona gialla, dunque con minori restrizioni per il contrasto all'epidemia di Covid. Complice il bel tempo, migliaia di persone si sono riversate nelle strade dello shopping e nei rioni del centro storico, tornando a pranzare nei ristoranti. In assenza di turisti insomma i romani sono tornati ad appropriarsi del centro cittadino. La polizia locale monitora la formazione di eventuali assembramenti, con il dispositivo delle chiusure temporanee di alcune strade più frequentate pronto a scattare in caso di necessità. Al momento i vigili non registrano situazioni di particolare criticità. "Finalmente abbiamo dei dati molto positivi, solo oggi a Roma e provincia i ristoranti hanno ... Leggi su agi (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Ville storiche,e soprattuttosono stati la meta preferita dei romani in questosabato in zona gialla, dunque con minori restrizioni per il contrasto all'epidemia di Covid. Complice il bel tempo, migliaia di persone si sono riversate nelle strade dello shopping e nei rioni del centro storico, tornando a pranzare nei. In assenza di turisti insomma i romani sono tornati ad appropriarsi del centro cittadino. La polizia locale monitora la formazione di eventuali assembramenti, con il dispositivo delle chiusure temporanee di alcune strade più frequentate pronto a scattare in caso di necessità. Al momento i vigili non registrano situazioni di particolare criticità. "Finalmente abbiamo dei dati molto positivi, solo oggi a Roma e provincia ihanno ...

