Presidente del Novara fermato per ricettazione (Di sabato 6 febbraio 2021) Presidente Novara 200mila euro. Marcello Cianci è finito nei guai. La Guardia di Finanza ha denunciato il numero uno del club azzurro per ricettazione. L'imprenditore 50enne, originario della Campania, è stato fermato dal Comando provinciale di Reggio Calabria. 200mila euro in contanti trovati nella sua auto e di cui lui non ha saputo spiegare la provenienza.

Ultime Notizie dalla rete : Presidente del Estonia - Lituania: i due Paesi baltici 'snobbano' il formato '17+1' con la Cina

Bruxelles, 06 feb 09:33 - Estonia e Lituania non parteciperanno a livello di capi di Stato e di governo al vertice del formato "17+1" organizzato dal presidente cinese,...

Governo Draghi ultime notizie: oggi Lega e M5S. Di Battista si mette di traverso

Si chiude oggi il primo giro di consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi , che stamattina vedrà Lega e M5s . I vertici dei 5 stelle si sono riuniti di prima mattina con Beppe Grillo in un pre - vertice a cui dovrebbe aver ...

Tokyo, il presidente del comitato olimpico: «Le donne? Parlano troppo e sono fastidiose» Corriere della Sera Ritorna il consiglio comunale di Adria nel giro di quattro giorni

[CONSIGLIO COMUNALE ADRIA] Dopo la discussione di parte dell'ordine del giorno dello scorso 4 febbraio, si continua lunedì 8 febbraio con altri punti importanti da far trattare al consiglio comunale ( ...

Consultazioni, resa dei conti tra le anime dei grillini

Milano, 6 febbraio 2021 - Si chiude oggi, con la terza tornata di incontri, il primo giro di consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi, che stamattina vedrà Lega e Movimento 5 Stelle. Ed è ...

