Premier League | Manchester United-Everton 3-3 | partita pirotecnica a Old Trafford | Ancelotti ferma Solskijaer La classifica aggiornata

(Di domenica 7 febbraio 2021)edpareggiano un match spettacolare 3-3., i tifosi del West Ham su tutte le furie: L’espulsione diretta ai danni di Soucek scatena le polemichegiocata a viso aperto da entrambe le squadre che non si sono risparmiate. Dopo un ottimo primo tempo giocato dai Red Devils e concluso col doppio vantaggio grazie alle reti di Cavani e Bruno Fernandes, l'è venuto fuori alla distanza. Nella ripresa in 3 minuti i Toffies hanno messo di nuovo in parità il match grazie a Doucoure e James Rodriguez. I padroni di casa tornano davanti grazie al gol di McTominay, ma un indomito Dominic Calvert-Lewin al 95esimo minuto riesce nuovamente a pareggiare il match. Un 3-3 divertente, ma che non serve molto a nessuna delle due squadre.Di ...

Porta la firma di Calvert - Lewin il pareggio conquistato dall'Everton allo scadere dei minuti di recupero all'Old Trafford contro il Manchester United. Un punto che evita agli uomini di Ancelotti la ...In attesa del big match di domani tra Liverpool e Manchester City , laquesto pomeriggio regala l'ennesimo risultato amaro per l' Arsenal . La squadra di Arteta perde 1 - 0 sul campo dell'Aston Villa (decide la rete di Watkins al 2') e scivola al decimo ...Premier League 2020/2021, ventitreesima giornata: il video con highlights e gol di Manchester United-Everton 3-3 ...Incredibile pareggio per 3-3 a Old Trafford tra Manchester United ed Everton, che si dividono la posta in palio nella ventitreesima giornata della Premier League 2020/2021. I Red Devils falliscono cos ...