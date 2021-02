Premier League | i risultati della ventitreesima giornata | 1-0 dell’Aston Villa contro l’Arsenal Vince il Newcastle | pari Brighton

repubblica : Calcio sostenibile, Tottenham premiato come club più verde della Premier League - SkySport : ???? PREMIER LEAGUE - 23^ giornata ?? MAN UTD ?? EVERTON ?? Alle 21.00 su Sky Sport Football ?? LIVERPOOL ?? MAN CITY ??? D… - FBiasin : Molti commenti su #Eriksen che 'è stato bravo ma ieri era facile, va rivisto in match più probanti'. - Miglior cen… - infoitsport : Premier League, lo United annienta 9-0 i Saints. Bene il City, perde il Liverpool - infoitsport : Manchester United-Everton, Premier League: formazioni, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Secondo ko consecutivo inper l' Arsenal , dopo il Wolverhampton arriva anche la sconfitta al Villa Park contro l' Aston Villa . Decide dopo 2' il gol di Watkins : Cedric Soares sbaglia in fase di costruzione e ...... in diretta sabato 6 febbraio 2021 alle ore 21.00 dall' Old Trafford di Manchester , sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno dellainglese. Sfida ai piani alti con i ...Pareggiano Burnley e Brighton, vince il Newcastle contro il Southampton. Dopo la sconfitta dell’Arsenal ad opera dell’Aston Villa nel lunch-match, ecco risultati e marcatori delle due sfide pomeridian ...Premier League 2020/2021: il Newcastle batte il Southampton per 3-2, pari tra Burnley e Brighton nello scontro salvezza.