Pregiudicato spacca il finestrino di un' auto | beccato dalla polizia

(Di sabato 6 febbraio 2021) I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato il pluritrentaduenne D. D.. Il malvivente, nel primo pomeriggio dello scorso 28 ...

CataniaToday

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato il pluripregiudicato trentaduenne D. D.. Il malvivente, nel primo pomeriggio dello scorso 28 ...... e così, i carabinieri della stazione di Riccione, al termine di una caparbia e minuziosa attività investigativa, hanno deferito all'autorità giudiziaria unclasse 2001, nato a Tricarico ...Palermo: la Polizia di Stato risale agli autori di un furto con spaccata realizzato in pieno centro cittadino.PALERMO - La Polizia di Stato, al termine di mirate indagini condotte dietro il coordinamento della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ...