Prati | rapina mini - market e accoltella il titolare bengalese Poi fugge col bottino di 10 euro

Ha fatto irruzione in un negozio di alimentari in via Boezi o, a Prati , con il volto coperto da una mascherina. Armato di coltello, ha minacciato con un forte ... Bottino della rapina, 10 euro.

Inseguito dai Carabinieri con l'auto rapinata a Prati: preso un 42enne romano al Tiburtino

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sottoposto a fermo di P. G. un 42enne romano, già conosciuto alle forze dell'ordine, con l'accusa di rapina. I militari lo hanno incrociato alla guida di una Ford Fiesta, in via Tiburtina all'angolo con via Casale di San Basilio e alla loro vista, ha tentato una brusca manovra evasiva nel tentativo ...

Roma, rapina un alimentari e accoltella il gestore che reagisce

Pomeriggio di paura venerdì a Prati. Un rapinatore armato di coltello ha fatto irruzione in un negozio di alimentari di via Boezio gestito da un cittadino bengalese che ha reagito. A quel punto il ban ...

