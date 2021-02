Prada Cup, Terry Hutchinson: “Avevamo sotto di noi 5 milioni di dollari, stavano andando a fondo” (Di sabato 6 febbraio 2021) American Magic è stata travolta con un secco 4-0 da Luna Rossa nella semifinale della Prada Cup e ha dovuto dire addio alla competizione con largo anticipo. Gli statunitensi, però, continuano a fare parlare di sè anche se dal cappotto contro gli italiani è ormai passata una settimana. Lo skipper Terry Hutchinson ha rilasciato una brillante dichiarazione da Auckland, riferendosi all’ormai celebre scuffia: “Qualcosa di scioccante. Ci siamo preparati per molte cose, ma non per quello. Nessuno dell’equipaggio riuscirà mai a riprendersi e a dimenticarsi la sensazione di avere avuto sotto di sè una barca di cinque milioni di dollari che stava affondando“. Quello è il valore dello scafo secondo lo skipper, ma si parla di un investimento complessivo di circa 140 milioni di ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) American Magic è stata travolta con un secco 4-0 da Luna Rossa nella semifinale dellaCup e ha dovuto dire addio alla competizione con largo anticipo. Gli statunitensi, però, continuano a fare parlare di sè anche se dal cappotto contro gli italiani è ormai passata una settimana. Lo skipperha rilasciato una brillante dichiarazione da Auckland, riferendosi all’ormai celebre scuffia: “Qualcosa di scioccante. Ci siamo preparati per molte cose, ma non per quello. Nessuno dell’equipaggio riuscirà mai a riprendersi e a dimenticarsi la sensazione di avere avutodi sè una barca di cinquediche stava affondando“. Quello è il valore dello scafo secondo lo skipper, ma si parla di un investimento complessivo di circa 140di ...

