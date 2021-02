Pornografia | svastiche e insulti | a Torino l’evento online dedicato al Capodanno cinese viene annullato per un attacco su Zoom

(Di sabato 6 febbraio 2021) Un’irruzione su, a sfondo razzista e sessista, ha portato all’annullamento dell’inaugurazione di una mostra dedicata al. Una decina di persone hanno sono entratte nella piattaforma“inviando”, immagine pornografiche e, ai danni della comunità. Tanto che, come spiegano su Facebook gli ideatori della mostra “Felice Anno del Bue! Il racconto delsotto i portici di via Po”, organizzata dall’istituto Confucio dell’Università di: “Siamo stati costretti a cancellare. Siamo molto dispiaciuti per l’accaduto e ringraziamo tutti coloro che si erano connessi. L’episodio è già stato segnalato alle autorità competenti”. L’assessore ...

Noovyis : (Pornografia, svastiche e insulti: a Torino l’evento online dedicato al Capodanno cinese viene annullato per un att… -

Ultime Notizie dalla rete : Pornografia svastiche

Il Fatto Quotidiano

PROVINCIA DI SIENA - Sono 12 i ragazzi, in maggioranza ancora minorenni, indagati in un'inchiesta della procura minorile fiorentina che oggi ha portato a una serie di perquisizioni in Toscana, ...PROVINCIA DI SIENA - Sono 12 i ragazzi, in maggioranza ancora minorenni, indagati in un'inchiesta della procura minorile fiorentina che oggi ha portato a una serie di perquisizioni in Toscana, ...