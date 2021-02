Poche parole, competenza, niente social Il nuovo stile di Draghi è anche sostanza (Di sabato 6 febbraio 2021) Dà a tutti del "lei", prende appunti da solo con la sua Bic. Non usa Facebook e WhatsApp. La sua comunicazione saranno i fatti Leggi su quotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Dà a tutti del "lei", prende appunti da solo con la sua Bic. Non usa Facebook e WhatsApp. La sua comunicazione saranno i fatti

