Pirlo | “Era il tipo di partita che volevamo fare | siamo stati compatti”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Andreaha parlato così a Sky dopo la vittoria della Juventus sulla Roma: “Eravamo preparati bene, era ildiche, è difficile andare a prendere tutte le volte la Roma in maniera aggressiva. Quando lo potevamol’abbiamo fatto bene, quando abbiamo dovuto aspettare altrettanto”. Quanto influisce positivamente in difesa il ritorno di Chiellini?“Giorgio sta facendo bene come tutti gli altri. Abbiamo trovato l’entusiasmo, cicompattati. Abbiamo lavorato sugli errori fatti in passato e ciritrovati”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

juventusfc : Questa era l'ultima risposta di Mister @Pirlo_official. A breve il report su - forumJuventus : GdS: 'Pirlo, il predestinato: lo era da giocatore, lo è diventato da allenatore, sedendosi subito sulla panchina pi… - juve_magazine : JUVENTUS - Pirlo: 'Eravamo preparati bene, era il tipo di partita che volevamo fare' - SimoneAvsim : #Pirlo post #JuveRoma: 'Era la partita che volevamo fare'. - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Eravamo preparati bene, era il tipo di partita che volevamo fare' -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Era

E sono tanti i tifosi che ora vedono un paragone con il passato: "questa partita l'ha ...Marco Cattaneo che nell'intervallo ha praticamente costretto Ambrosini a dire che Rabiot su Villar......Roma nel quarto anticipo della seconda di ritorno permette infatti alla squadra di Andreadi ... per il portoghese, che in Aa secco da tre partite, 16° centro in campionato e primo posto ...Andrea Pirlo commenta a Sky Sport la vittoria della Juventus sulla roma per 2-0: "Non potevamo prenderli alti, meglio difesa ripartenze" ...E' terminata la partita tra Juventus e Roma, partita della 21ª giornata di Serie A, stagione 2020/2021. Di seguito le pagelle della formazione allenata da Andre ...