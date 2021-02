Pioli punta il Crotone: 'Milan, sei solo a metà salita'. E pungola Tonali... (Di sabato 6 febbraio 2021) "Siamo a metà della salita". Stefano Pioli è un amante della bici e usa questa metafora ciclistica per descrivere la situazione del suo Milan, che domani contro il Crotone deve vincere per riprendersi ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 febbraio 2021) "Siamo adella". Stefanoè un amante della bici e usa questa metafora ciclistica per descrivere la situazione del suo, che domani contro ildeve vincere per riprendersi ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Pioli punta il Crotone: 'Milan, sei solo a metà salita'. E pungola #Tonali... #MilanCrotone - sportli26181512 : Pioli punta il Crotone: 'Milan, sei solo a metà salita'. E pungola Tonali...: Pioli punta il Crotone: 'Milan, sei s… - Gazzetta_it : #Pioli punta il Crotone: 'Milan, sei solo a metà salita'. E pungola #Tonali... #MilanCrotone - sportli26181512 : Milan, un anno di Alexis Saelemakers: Entrato in punta di piedi in quel di Milanello, Alexis Saelemaekers è diventa… - FrancoSfori : @matteo_milan91 Beh lo dice anche Pioli che non è proprio una prima punta, si è adattato a farla, anche bene. Poi m… -