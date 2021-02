Pioli: “Bennacer ha la febbre, domani vedremo come sta” (Di sabato 6 febbraio 2021) Domenica 07 febbraio alle ore 15:00 si giocherà il match Milan-Crotone, potrebbe non essere del match Ismael Bennacer causa febbre. Ritornerà Cahlanoglu, il turco con molta probabilità partirà dalla panchina. come sta Bennacer? “Bennacer ha avuto un inizio di bronchite e un po’ di febbre non si è allenato, è tutta da valutare la sua presenza per domani”. Milan-Crotone prepartita Conferenza Pioli, allenatore Milam Ieri Capello ha visitato Milanello, gli allenatori storici stanno seguendo con interesse questa stagione. Ha questa sensazione? “Sacchi e Capello sono due grandissimi allenatori, hanno il Milan nel cuore. Hanno ottenuto eccezionali risultati qui, ci seguono con particolare affetto, non può che farci piacere. Sono sempre molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) Domenica 07 febbraio alle ore 15:00 si giocherà il match Milan-Crotone, potrebbe non essere del match Ismaelcausa. Ritornerà Cahlanoglu, il turco con molta probabilità partirà dalla panchina.sta? “ha avuto un inizio di bronchite e un po’ dinon si è allenato, è tutta da valutare la sua presenza per”. Milan-Crotone prepartita Conferenza, allenatore Milam Ieri Capello ha visitato Milanello, gli allenatori storici stanno seguendo con interesse questa stagione. Ha questa sensazione? “Sacchi e Capello sono due grandissimi allenatori, hanno il Milan nel cuore. Hanno ottenuto eccezionali risultati qui, ci seguono con particolare affetto, non può che farci piacere. Sono sempre molto ...

