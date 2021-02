Pil | Visco | ' prevista ripresa attività produttiva da primavera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - In Italia "unadell'" è"dalla" ma "questo scenario centrale dipende in modo cruciale da una progressiva attenuazione dell'epidemia nel corso dei prossimi mesi". Lo dice il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, nel suo primo intervento dell'anno in occasione dell'Assiom Forex. "Un recupero deciso dell'economia - aggiunge - richiede inoltre che si riattivino consistenti decisioni di investimento. Sono importanti a tal fine i benefici che possono derivare da una rapida e piena attuazione degli interventi ancora in corso di definizione nell'ambito del programma Next Generation Eu. È però probabile che il rafforzamento dei consumi, in particolare nel settore dei servizi, sarà lento, risentendo della ...