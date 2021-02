Perugia-Monza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2020/2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming l’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno di Superlega 2020/2021 di volley. I Block Devils tornano in campo dopo la bella vittoria contro Civitanova che ha regalato loro la certezza del primo posto finale nella regular season. Bel riscatto dopo la sconfitta rimediata nella finale di Coppa Italia proprio contro la Lube, ma ora l’obiettivo è tenere alto il livello in vista degli impegni in Champions League. D’altra parte, i brianzoli vogliono tornare al successo dopo la sconfitta rimediata a Piacenza in un match viziato da numerosi errori. Gli uomini di coach Eccheli vanno a caccia dei tre punti per confermarsi al ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Sir Safety Conad-Vero Volleysarà visibilein tv: eccoe come seguire inl’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno didi volley. I Block Devils tornano in campo dopo la bella vittoria contro Civitanova che ha regalato loro la certezza del primo posto finale nella regular season. Bel riscatto dopo la sconfitta rimediata nella finale di Coppa Italia proprio contro la Lube, ma ora l’obiettivo è tenere alto il livello in vista degli impegni in Champions League. D’altra parte, i brianzoli vogliono tornare al successo dopo la sconfitta rimediata a Piacenza in un match viziato da numerosi errori. Gli uomini di coach Eccheli vanno a caccia dei tre punti per confermarsi al ...

