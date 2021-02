Perché Myriam Catania era assente al GF Vip? Svelato il motivo: interviene la madre (Di sabato 6 febbraio 2021) Ieri sera, durante la bellissima sorpresa per Dayane Mello, il pubblico si è accorto che tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip mancava Myriam Catania. Per questo motivo, la curiosità ha avuto la meglio sul pubblico social per scoprire cosa fosse accaduto alla bella attrice e doppiatrice dall’animo rock. Perché Myriam Catania non era... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 6 febbraio 2021) Ieri sera, durante la bellissima sorpresa per Dayane Mello, il pubblico si è accorto che tra gli ex concorrenti del Grande Fratellomancava. Per questo, la curiosità ha avuto la meglio sul pubblico social per scoprire cosa fosse accaduto alla bella attrice e doppiatrice dall’animo rock.non era... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

vuoiC0ndurreTu : RT @tutticomemily: “È inutile fare i grandi amici, i veri amici te li porti fuori. Myriam me la porterò fuori e l’ho vissuta un mese, Fra m… - demjswrists : RT @tutticomemily: “È inutile fare i grandi amici, i veri amici te li porti fuori. Myriam me la porterò fuori e l’ho vissuta un mese, Fra m… - GiacomoG3 : RT @tutticomemily: “È inutile fare i grandi amici, i veri amici te li porti fuori. Myriam me la porterò fuori e l’ho vissuta un mese, Fra m… - vicscap : RT @tutticomemily: “È inutile fare i grandi amici, i veri amici te li porti fuori. Myriam me la porterò fuori e l’ho vissuta un mese, Fra m… - francyriki : RT @tutticomemily: “È inutile fare i grandi amici, i veri amici te li porti fuori. Myriam me la porterò fuori e l’ho vissuta un mese, Fra m… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Myriam Perché Myriam Catania era assente al GF Vip? Svelato il motivo: interviene la madre

Perché Myriam Catania non era al Grande Fratello Vip? Rossella Izzo , mamma di Myriam Catania , ha prontamente svelato il motivo dell'assenza della figlia negli studi del Grande Fratello Vip . ...

"Volevo stare vicino a Dayane". Escluso dall'abbraccio alla modella, attacca il GF Vip

... ha detto al pubblico: 'Anche la Casa del GF Vip è una casa come le vostre, perché ha dovuto ... Myriam Catania era assente per via di un piccolo incidente avuto dal figlio, che si è rotto la clavicola. ...

“Scusa il tono ma non sai la voglia che ho di abbassarti le mutandine…”: nuovi documenti illuminano la vita di Alejandra Pizarnik (e Julio Cortázar va in estro) Pangea.news Catania non era al Grande Fratello Vip? Rossella Izzo , mamma diCatania , ha prontamente svelato il motivo dell'assenza della figlia negli studi del Grande Fratello Vip . ...... ha detto al pubblico: 'Anche la Casa del GF Vip è una casa come le vostre,ha dovuto ...Catania era assente per via di un piccolo incidente avuto dal figlio, che si è rotto la clavicola. ...