Pattinaggio artistico | il Team di Alina Zagitova in vantaggio dopo lo short alla Channel One Cup Brilla Kamila Valieva

Leggi su oasport

(Di sabato 6 febbraio 2021) Spettacolo e tanto, tantissimo, divertimentoOne Cup 2021, competizione a squadre diin scena questa settimana presso la Mega Sport Arena di Mosca. In un clima disteso (ma non troppo), a metà tra la gara vera e propria e lo show, a trovarsi inla prima giornata dedicata ai programmi brevi è stato, con 931.41 punti, il“Red Machine“, guidato da. La squadra della Campionessa Olimpica in carica ha preso il largo grazieprova individuale femminile, dove la mattatrice assoluta è stata una meravigliosache, per la prima volta in carriera, ha atterrato in una competizione un triplo axel pulito, completo ...