Parto cesareo durante intervento al cervello per rimuovere un tumore, salve mamma e figlia (Di sabato 6 febbraio 2021) Una giovane donna alla 35ma settimana di gravidanza ha Partorito con un cesareo durante un intervento neurochirurgico in urgenza per un adenoma ipofisario sanguinante, un piccolo tumore benigno nella ... Leggi su leggo (Di sabato 6 febbraio 2021) Una giovane donna alla 35ma settimana di gravidanza harito con ununneurochirurgico in urgenza per un adenoma ipofisario sanguinante, un piccolobenigno nella ...

