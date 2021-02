Partiti male Dayane in lutto e in lacrime | lo sconvolgente confronto nella casa con la ex suocera | terremoto al Gf Vip

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021) ÈMello la grande protagonista dell'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip. il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. Lae gli autori sono stati sconvolti dalla notizia della morte di Lucas, il fratello della modella brasiliana, a seguito di un terribile incidente stradale.ha deciso di restare comunque, seguendo a distanza la funzione religiosa del funerale, consapevole che anche tornando in patria non avrebbe potuto partecipare alle esequie a causa dell'obbligo di quarantena. "Lucas voleva che andassi avanti e vincessi", ha spiegato agli altri concorrenti. Alla fine, nonostante le perplessità iniziali, tutti si sono stretti intorno alla sfortunata 31enne. In studio, gli ex inquilini si sono presentati vestiti a, tutto in nero, ...