Parma-Bologna, i convocati di Sinisa Mihajlovic: prima chiamata per Antov, presente Orsolini

Nella giornata di domani il Bologna sarà impegnato nel match del Tardini contro il Parma, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic, alla vigilia di questa importante sfida, ha diramato la lista dei 24 convocati, tra i quali figurano Riccardo Orsolini, nonostante degli acciacchi, e Antov, alla sua prima chiamata; out Medel e Faragò. Ecco l'elenco completo: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski; Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu; Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg; Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.

