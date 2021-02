Parma Bologna, i convocati di D’Aversa: ci sono Pellè e Zirkzee (Di sabato 6 febbraio 2021) Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati in vista di Parma-Bologna Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita casalinga contro il Bologna. Presenti i due nuovi acquisti offensivi Graziano Pellè e Zirkzee, out invece Inglese. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti, Zagaritis.Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani, Kucka, Kurtic, Sohm.Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè, Zirkzee. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Robertoha diramato la lista deiin vista diRoberto, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita casalinga contro il. Presenti i due nuovi acquisti offensivi Graziano, out invece Inglese. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti, Zagaritis.Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani, Kucka, Kurtic, Sohm.Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Man, Mihaila,. Leggi su Calcionews24.com

