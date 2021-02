Pantera | ordinanza del sindaco di Castellana Grotte | divieto di varie attività nell’agro Martina Franca | si attendono da settimane gli esiti di esami di feci

Leggi su noinotizie

(Di sabato 6 febbraio 2021)deldidi transito ciclopedonale e di svolgimento di qualsiasisportiva in tutte le strade di campagna e sulle strade extra urbane della città edi eseguire potature di alberi o lavori in campagna in tutto il territorioivieto. Ciò in relazione alla segnalata presenza di unanel territorio. I carabinieri forestali die il servizio veterinario Asl Taranto sono intanto in attesa, da circa un mese, di analisi di. Quelle rinvenute nell’ambito di una segnalazione risalente, appunto, a quel periodo in agro di. Le analisi sono state commissionate ad un istituto ...